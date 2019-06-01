Роспотребнадзор убедился в массовом мошенничестве автосалонов

Москва, , 13:46 — REGNUM Специалисты Свердловского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провели контрольную закупку в автосалоне и выявили массу нарушений прав потребителей.

В ведомстве уточнили, что уже давно — с 2017 года — фиксируют многочисленные жалобы клиентов на обман в автосалонах. Наконец-то Роспоотребнадзор решил сделать контрольную закупку в одном из автосалонов — у данного ведомства есть такое право.

Специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова рассказала, что в основном люди жаловались на предоставление недостоверной информации при заключении договора купли-продажи автомобиля: после покупки выяснялось, что цена автомобиля выше, а комплектация гораздо скромнее заявленной.

Если же автомобиль приобретается в кредит, то процентная ставка по нему неожиданно с обещанных 5,9% годовых взлетает до 20−22% фактически после заключения договора.

Эксперты Роспотребнадзора отправились в автосалон, чтобы проверить, как работают данные мошеннические схемы и лично убедились в правдивости всех претензий покупателей. Сделка длилась восемь часов, и все происходящее сотрудник управления записал на диктофон.

Оказалось, что сотрудники автосалона выдали клиенту некую памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые он и сообщил банку. После этого клиенту сообщают, что ставка по кредиту якобы выросла с 4,5% до 7,9%, а затем оказывается, что в договоре и вовсе — 16,7% годовых.

Далее следует настоящее мошенничество. Ещё до подписания кредитного договора потребителю звонит якобы сотрудник банка (хотя на самом деле это сотрудник автосалона) и сообщает о перечисленных автосалону деньгах. На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких «соглашений». Это делается для того, чтобы клиент не мог отказаться подписать кредитный договор с завышенной ставкой.

В итоге ПТС и СНИЛС тайному покупателю в салоне вернули только после того, как он сообщил, что вызывает полицию.

По такой мошеннической схеме работают сразу несколько автосалонов.