Экологическая акция «Чистый берег» прошла в России

Москва, , 12:03 — REGNUM Акция «Чистый берег», в ходе которой участники наводили порядок на берегах водоёмов, прошла в России. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Всероссийская акция «Чистый берег» уже четвёртый год традиционно проводится перед началом и после окончания купального сезона. В этом году в экологической акции приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Очисткой берегов водоёмов от мусора занимались представители общественных организаций, сотрудники различных ведомств и предприятий, волонтёры и горожане. В результате акции было очищено от мусора более 2,5 тысяч километров береговой линии, вывезено около семи тысяч кубометров мусора.

В связи с обострением проблемы загрязнения водоёмов и побережий МЧС России призывает граждан вывозить мусор в специально отведённые места.

Всероссийская экологическая акция «Чистый берег» впервые стартовала в 2014 году. Основной целью акции является наведение порядка на берегах водоёмв и поддержание его в дальнейшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении американской компании Monsanto в загрязнении вод токсичными канцерогенами. Округ Лос-Анжелес, являющийся истцом по данному делу, требует от компании оплатить расходы по очистке вод и возместить ущерб.

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