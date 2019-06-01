Кадастровая палата Дагестана опровергла новость о задержании сотрудника

Махачкала, , 11:47 — REGNUM Кадастровая палата Дагестана выступила с официальным заявлением в связи с появившейся в СМИ информации о задержании своего сотрудника. В сообщении подчеркнуто, что указанный гражданин не работает и никогда не работал ни в одном из республиканских отделений ведомства.

Согласно данным, которые поступили в распоряжение местных СМИ, был задержан силовиками за вымогательство взятки в размере 130 тысяч рублей якобы работник филиала палаты в городе Дербенте Магомедшериф Г. Утверждалось, что он требовал деньги от местной жительницы за оформление права собственности на квартиру.

«Данный гражданин не являлся и не является работником филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Дагестан», — сказано в заявлении, подписанном и.о. директора филиала кадастровой палаты по Дагестану Апанди Дагуевым.

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Ранее ИА REGNUM о задержании и заключении под стражу инженера кадастровой палаты по Дагестану Абдулы Умаханова в рамках расследования громкого уголовного дела об отчуждении муниципальных и федеральных земель в составе преступного сообщества. Ущерб государству от действий подозреваемых, по данным следствия, превысил 370 млн рублей.

К настоящему времени по данному делу проведёны еще несколько арестов, в том числе бывшего и. о. руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева и депутата Народного собрания республики Фикрета Раджабова.

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