В Москве проходит марафон «Бегущие Сердца»

Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве 1 июня проходит «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие организовал Фонд помощи детям «Обнажённые сердца» при поддержке Сбербанка РФ.

В 2019 году в программу соревнований включили классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров. Также участникам марафона предложены дистанции 4,2 км и 10 км. Состоится символический старт на 200 метров для людей с инвалидностью.

Событие приурочено ко Дню защиты детей, состоится отдельный детский забег на 1 км. Кроме того, организаторы создали зоны SberKids и VeloKids, а также фотозону Лего. Программа развлечений в парке «Зарядье» предусматривает мастер-классы для участников марафона, театральное представление и зону дополненной реальности. Призы победителям вручит на Красной площади модель и актриса Наталья Водянова.

«Зелёный Марафон Бегущие Сердца» проходит в 60 городах России. По оценке организаторов, в нём примут участие около 100 тысяч человек.

Марафон за несколько лет собрал сумму около 140 млн рублей, которая была передана в Фонд помощи детям «Обнажённые сердца».