В продаже крупной партии наркотиков подозревают юного дагестанца

Каспийск, Дагестан, , 11:41 — REGNUM В незаконном сбыте наркотических средств подозревается несовершеннолетний житель Дербентского района Дагестана. Он делал закладки с наркотиками, которые в дальнейшем продавались его сообщником, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в мае 2019 года подозреваемый в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом. Вместе они договорились заняться продажей наркотиков через тайники-закладки на территории города Каспийска. Позже несовершеннолетний получил от своего сообщника наркотическое средство «соль» общей массой 20,38 грамма, что является крупным размером.

Несовершеннолетний, согласно плану, должен был делать закладки и по телефону сообщать подельнику о местах их нахождения. Последний в дальнейшем продавал наркотики, а часть полученных от денег перечислял подельнику.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства мефедрон в крупном размере был задержан 17-летний житель города Махачкалы. При личном досмотре у него было изъято 10 свёртков, в которых находились 242 средние разовые дозы. Также было установлено, что юноша произвел пять закладок вещества, чтобы в последующем продать через интернет.

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