Московское метро выпустило серию билетов с портретами великих литераторов

Москва, , 10:04 — REGNUM 2,8 млн билетов «Единый» с портретами поэтов и писателей поступили в кассы московского метрополитена. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба метро Москвы.

Серия билетов «Единый» на одну-две поездки с портретами литераторов, чьи юбилеи отмечаются 2019 году, была выпущена московским метрополитеном в рамках совместного проекта с департаментом культуры Москвы.

В кассы метро с 1 июня поступили 14 видов проездных билетов, а с 6 июня в продажу поступят ещё 200 тысяч билетов с портретом Пушкина.

Билеты с портретами писателей и поэтов, а также с сопровождающей справочной информацией, посвящённой юбилею, начали продаваться в кассах метрополитена с момента открытия.

На памятных билетах запечатлены портреты следующих литераторов: Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой, Ивана Крылова, Тараса Шевченко, Виталия Бианки, Василия Шукшина, Павла Бажова, Владимира Набокова, Фазиля Искандера, Андрея Платонова, Николая Островского, Аркадия Гайдара и Даниила Гранина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с марта текущего года более 1,3 млн пассажиров московского метрополитена оплатили проезд бесконтактным способом. Всего в метро в марте 2019 года было установлено более 550 терминалов для бесконтактной оплаты и их количество со временем предполагается увеличить.

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