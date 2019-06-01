Представлен астрономический прогноз на июнь

Москва, , 09:28 — REGNUM Сотрудники Московского планетария составили прогноз астрономических событий на июнь 2019 года. Прогноз опубликован на официальной странице планетария в социальной сети вКонтакте.

В первый месяц лета можно будет наблюдать следующие события:

1 июня в 21:15 (по московскому времени) Луна пройдёт в 3,2° южнее Венеры.

9 июня в 01:00 Луна пройдёт в 3,2° севернее Регула (ярчайшая звезда в созвездии Льва).

10 июня Юпитер вступит в противостояние с Солнцем (будет находиться примерно на продолжении линии Солнце — Земля). В этих условиях Юпитер достигнет максимального блеска в — 2,6m, уступая по яркости только Луне и Венере.

16 июня в 21:50 Луна пройдёт в 2° севернее Юпитера.

17 июня в 02:09 можно будет наблюдать сближение Венеры и Альдебарана до 4,6°.

21 июня в 18:54 произойдёт летнее солнцестояние, которое в высоких широтах приходится на самый длинный день в году.

28 июня в 04:00 Луна пройдёт в 5° южнее Урана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае астрономы, работающие с телескопом «Хаббл» представили сверхдальний обзор Hubble Legacy Field, который охватил 265 тысяч галактик и стал наиболее детальным снимком небольшой области космоса.

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