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В Китае снесли два многоэтажных дома за 15 секунд

Общество

Застройка была признана незаконной

В Китае снесли два многоэтажных дома за 15 секунд
Облако пыли

Чжэнчжоу, Китай, 1 июня 2019, 04:16 — REGNUM  Власти Китая распорядились снести два недостроенных 12-этажных здания в Чжэнчжоу, сообщает газета People's Daily.

Сообщается, что судьба недостроенных зданий решалась в течение девяти лет. В итоге власти признали эти здания нелегальными и приняли решение снести. Для демонтажа зданий использовалось 1,17 тонн взрывчатки. Сам снос зданий занял около 15 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Китае за десять секунд взорвали 19 многоэтажных домов. Дома снесли контролированным взрывом в городе Ухань китайской провинции Хубэй.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае одним взрывом снесли 19 жилых домов

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Городское благоустройство
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