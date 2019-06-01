В Китае снесли два многоэтажных дома за 15 секунд

Чжэнчжоу, Китай, , 04:16 — REGNUM Власти Китая распорядились снести два недостроенных 12-этажных здания в Чжэнчжоу, сообщает газета People's Daily.

Сообщается, что судьба недостроенных зданий решалась в течение девяти лет. В итоге власти признали эти здания нелегальными и приняли решение снести. Для демонтажа зданий использовалось 1,17 тонн взрывчатки. Сам снос зданий занял около 15 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Китае за десять секунд взорвали 19 многоэтажных домов. Дома снесли контролированным взрывом в городе Ухань китайской провинции Хубэй.

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