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Элтону Джону не понравилась цензура фильма «Рокетмен»

Общество

«Отвергаю решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке»

Элтону Джону не понравилась цензура фильма «Рокетмен»
Цитата из к/ф «Рокетмен». реж. Декстер Флетчер. 2019. Великобритания, США
Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

Лондон, 1 июня 2019, 04:26 — REGNUM  Цензурой назвал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера британский певец Элтон Джон в Facebook.

Выступая от имени создателей картины, певец написал:

«Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке».

Напомним, компанией «Централ Партнершип» были вырезаны гомосексуальные сцены из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». Также российские зрители не увидят моменты с употреблением наркотиков.

«Вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами», — написал кинокритик Антон Долин в Facebook.

Читайте ранее в этом сюжете: Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

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