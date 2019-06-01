Чиновница из Югры извинилась за совет сельчанам поднять «пятую точку»

Ханты-Мансийск, , 03:10 — REGNUM Извинения за своё резкое высказывание принесла жителям деревни Лямина и села Сытомино Сургутского района глава отдела информационной политики и аналитической работы Любовь Иванцова в Facebook.

«Приношу извинения жителям Лямина и Сытомино, кого задело моё высказывание», — говорится в сообщении.

Иванцова пояснила, что ей было «очень обидно за работу», которую провели её коллеги для обеспечения безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин. Она добавила, что случившееся будет для неё «большим уроком».

Напомним, в соцсети «ВКонтакте» Иванцова написала, адресуясь к жителям Сытомино и Лямино, недовольных закрытием понтонной переправы:

«Сама лично жила в посёлке на Ямале, который ежегодно на две недели отрезало также от «большой земли» из-за понтонной переправы, и воя никогда не было! Не нравится — езжайте в другие посёлки и города жить, вас там никто жить не заставляет».

Она подчеркнула, что мост «по приказу» жителей строить не станут.

«Поднимите свою пятую точку и сами сделайте хоть что-то, вместо того чтобы ныть и проклинать всех на свете в соцсетях!»

Этот пост возмутил жителей Югры. По данным СМИ, Иванцову лишили майских премий.