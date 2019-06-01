В метро Москвы восстановлена работа южного вестибюля на «Спортивной»

Москва, , 01:24 — REGNUM Работа южного вестибюля на станции «Спортивная» на Сокольнической линии восстановлена, сообщает Московский метрополитен в Twitter.

«Южный вестибюль станции «Спортивная» снова работает в обычном режиме», — сообщили в метро.

Кроме того, после сбоя восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии. Сбой произошёл вечером 31 мая.

Напомним, вечером южный вестибюль «Спортивной» работал только для входа пассажиров. Для выхода предлагалось воспользоваться северным вестибюлем.

Отметим, что 31 мая в 19:00 мск в СК «Лужники» прошёл концерт американской группы Bon Jovi. Метрополитен сообщал, что до стадиона удобно добираться через станции «Спортивная», «Воробьёвы горы» и МЦК Лужники.