В первом конкурсе президентских грантов в 2019 году поддержаны 1644 НКО

Москва, , 01:06 — REGNUM В пятницу, 31 мая, Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил проходные баллы для победы в первом конкурсе 2019 года и таким образом сформировал перечень победителей.

Заседание Координационного комитета прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Для победы в конкурсе проекты, запрашивающие грант не более 500 тысяч рублей, должны были набрать минимум 60 баллов.

Заявки, претендующие на грант от 500 тысяч до 3 млн рублей, — 65 баллов.

68 баллов необходимо было набрать инициативам, запрашивающим сумму свыше трех и не более 10 млн рублей.

Проекты, претендующие на грант свыше 10 млн рублей, долгосрочные проекты и проекты по направлению «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» — 70 баллов.

В результате в перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам этого конкурса между ними распределено 3,3 млрд рублей.

Средняя сумма гранта — 2 млн рублей.

Доля региональных проектов среди победителей по-прежнему составляет 87%, столичных и федеральных — суммарно 13%.

В этот раз гранты получат 376 инициатив из малых городов и сельской местности на общую сумму 375 млн рублей.

В числе победителей этого конкурса 28 некоммерческих организаций, которые смогли выиграть только с пятой попытки. Эти НКО участвовали в четырех предыдущих конкурсах президентских грантов в 2017—2018 годах и ни разу не побеждали. Но, завершив специальное обучение при поддержке Фонда президентских грантов, смогли добиться успеха.

440 организаций победили с первого раза. Ранее они не участвовали в конкурсах 2017−2018 годов.

Самыми большими по числу победителей стали направления: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 271 проект (16% от общего числа поддержанных проектов); поддержка проектов в области культуры и искусства — 217 проектов (13% от общего числа поддержанных проектов); сохранение исторической памяти — 193 проекта (12% от общего числа поддержанных проектов).

Проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки проектов в области культуры и искусства составляет рекордные 478 миллионов рублей.

Самый большой грант — в размере 66 миллионов рублей — выделен на фестиваль детского творчества «Добрая волна» который пройдет во всех регионах страны, и направлен на работу с детьми, имеющими ограничения по здоровью.

Самый маленький грант — меньше, чем 72 тысячи рублей, получила общественная организация из Новосибирской области, заявка которой — поддержка молодежных инициатив по проекту «Танцевальное лето».

Проект предполагает, что дети во время школьных каникул смогут заниматься танцами на главной площади города.

Отметим, уже с 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля.

Подать заявки на первый конкурс 2020 года можно будет с 14 октября по 25 ноября 2019 года.

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