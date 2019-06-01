В Москве произошли столкновения возле стройплощадки у станции «Люблино»

Москва, , 01:32 — REGNUM В районе Люблино на юго-востоке Москвы произошёл конфликт между местными жителями, протестующими против строительства многоэтажного дома, и неизвестными гражданами, предположительно сотрудниками охранного предприятия. Прямую трансляцию ведёт канал «Рупор Москвы».

Ранее жители района собрались возле строительной площадки, где вечером 31 мая возобновились работы. Они выстроились «живой цепью», пытаясь преградить заезд техники.

Во время конфликта строительная техника встала впритык к протестующим, и граждан, применяя физическую силу, пытались оттеснить в сторону. Однако эти попытки не увенчались успехом. В одном из эпизодов участники стороны схватили с двух сторон секцию забора и выталкивали друг друга с места, где может проехать техника.

Сотрудники полиции посадили в служебный автомобиль общественного деятеля Дмитрия Сараева и увезли.

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