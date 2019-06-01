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В Туркмении идет охота на татуировщиков

Общество

Туркменские тату-мастера вынуждены работать нелегально или использовать «серые схемы»

Ашхабад, 1 июня 2019, 00:05 — REGNUM  Правоохранительные органы столицы Туркменистана ищут в общественных местах людей с татуировками, задерживают и допрашивают, пытаясь выяснить — кто делал им тату. Людей с наколками могут держать в камере предварительного заключения несколько суток подряд, пишет «Азатлык».

В Туркмении услуги тату-мастеров считаются полулегальным бизнесом, поскольку хоть официального запрета на татуаж не существует, но и лицензии на такую деятельность государство также не предоставляет.

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При этом, как утверждают люди, знакомые с ситуацией в данной сфере, в Ашхабаде и других крупных городах страны существует несколько «элитных» тату-салонов, где татуировки высокого качества делают люди, обучавшиеся искусству татуажа в Турции и в столице России.

Следует отметить, что помимо порицания обладателей татуировок, туркменские власти также крайне негативно воспринимают у туркменистанцев модные стрижки, бороды, джинсы, крашеные волосы и солнцезащитные очки.

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Политика Туркмении
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