Эксперт: Аэропорты имени соотечественников — прекрасный общественный проект

Москва, , 22:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

«В целом, наверное, главное, что сегодня произошло — поставлена финальная точка в проекте, вышел указ Президента России. И тем самым мы приходим к логическому завершению этого процесса. Мнения в обществе были разные — чем закончится проект, когда он закончится? Но теперь есть финальная точка — указ Президента России. Теперь все понимают, что процесс финализирован, и присвоение имен великих соотечественников аэропортам произойдет», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Но в этом смысле важно не только и не столько собственно переименование, сколько сам общественный процесс, широкая общественная дискуссия, которая была предшествующей фазой к этому решению», — подчеркнула эксперт.

«Это был очень масштабный проект по вовлечению общественности в решение этого вопроса на федеральном уровне. Не локальный, не местный, не региональный, а именно общефедеральный контекст. У граждан была возможность высказаться, выразить свое мнение. И можно было увидеть точки консолидации или поляризации относительно тех или иных исторических персонажей, которые представляли разные сферы культуры, литературы, военного дела. Поскольку проект не ограничивается только одной отраслью. Это, фактически, самые разные скрепы в тех слоях общественной жизни, которые для каждого региона формируют свою идентичность, и представляют свой предмет общерегиональной гордости», — рассказала Дарья Кислицына.

«Понятно, что есть разные прецеденты. Понятно, что есть регионы, где общественность особенно много дискутировала, и где трудно было прийти к единому мнению. Но есть регионы, где общественное решение было выше общероссийской дискуссии — например, аэропорт «Минеральные Воды» по поводу имени поэта Юрия Лермонтова, дискуссия в Симферополе по поводу имени художника-мариниста Ивана Айвазовского, или общественная дискуссия в Воронеже по поводу имени императора Петра I. Там мы видим точки общественного консенсуса и единодушия по поводу «своего героя», — отметила эксперт.

«Касательно того, как происходил опрос, важно отметить, что весь процесс был виртуальным, и в этом смысле он не потребовал каких-то дополнительных экономических вливаний в его реализацию. Была подобрана институциональная организация, партнер проекта — Общественная палата РФ и, соответственно, Общественные палаты регионов. Само вовлечение в обсуждение происходило через очень ненавязчивые и удобные для граждан форматы», — подчеркнула Дарья Кислицына.

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