Путин присвоил аэропорту Челябинска имя Курчатова

Челябинск, , 21:40 — REGNUM Аэропорт Челябинска «Баландино» официально обрёл имя советского физика, «отца» отечественной атомной бомбы Игоря Курчатова. Соответствующий указ о присвоении нескольким аэропортам России имён известных и залуженных людей подписал президент Владимир Путин.

Курчатов родился в Симском Заводе, который в то время находился в составе Уфимской губернии. В настоящее время это город Сим Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 208 года жители региона приняли участие в голосовании на предмет того, чьё имя дать аэропорту. Большинство граждан отдали свой голос за имя Курчатова.