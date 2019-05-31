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Путин присвоил аэропорту Челябинска имя Курчатова

Общество

«Отец» советской атомной бомбы родился на территории области

Путин присвоил аэропорту Челябинска имя Курчатова
И. В. Курчатов — сотрудник Радиевого института. 1930-е

Челябинск, 31 мая 2019, 21:40 — REGNUM  Аэропорт Челябинска «Баландино» официально обрёл имя советского физика, «отца» отечественной атомной бомбы Игоря Курчатова. Соответствующий указ о присвоении нескольким аэропортам России имён известных и залуженных людей подписал президент Владимир Путин.

Курчатов родился в Симском Заводе, который в то время находился в составе Уфимской губернии. В настоящее время это город Сим Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 208 года жители региона приняли участие в голосовании на предмет того, чьё имя дать аэропорту. Большинство граждан отдали свой голос за имя Курчатова.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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