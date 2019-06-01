Новое в наследовании: Совместные завещания и наследственный договор

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России появляются новые способы передачи наследства, сообщает ИА REGNUM. В России появятся совместные завещания супругов и наследственные договоры, также вводится институт наследственных договоров.

Совместные завещания

В совместном завещании супруги могут распорядиться как совместной собственностью, так и личной собственностью каждого из них. При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать — кому, какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно.

«Такие завещания позволят снизить число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях, где есть дети от разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению, процедура включает видеофиксацию подписания — если нет возражений у супругов.

Наследственный договор

Наследственный договор имеет приоритет над завещанием. Такой договор может заключаться потенциальным наследодателем с любыми лицами, которые могут призываться к наследованию, в том числе юрлицами.

«В наследственном договоре можно указать условия получения наследниками имущества: например, содержать до конца дней родственника или финансировать университет. Преимущество наследственного договора в том, что потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что и кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. Такой договор может быть особенно удобен при наследовании бизнеса», — пояснил Павел Крашенинников.

Наследственный договор также подлежит нотариальному удостоверению с обязательной видеофиксацией, если стороны не заявили против нее возражений.

Вместе с тем закон не запрещает наследодателю заключить несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами. Если предметом нескольких наследственных договоров явилось одно и то же имущество, то приоритет имеет тот договор, который заключен раннее. Крашенинников уточнил, что после заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества.