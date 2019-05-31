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Сотрудник кадастровой палаты Дагестана задержан за вымогательство взятки

Общество

Сумма незаконного гонорара превысила 100 тысяч рублей

Сотрудник кадастровой палаты Дагестана задержан за вымогательство взятки
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Откат

Дербент, Дагестан, 31 мая 2019, 19:12 — REGNUM  Сотрудник филиала кадастровой палаты в дагестанском городе Дербенте Магомедшериф Г. задержан силовиками. Его уличили в вымогательстве взятки в размере 130 тысяч рублей, пишет 31 мая «Молодёжь Дагестана».

По данным издания, подозреваемый требовал взятку у жительницы Дербента за оформление права собственности на квартиру. Официального подтверждения данной информации правоохранительные органы пока не дали.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за вымогательство взятки в размере 55 тысяч рублей к одному году лишения свободы условно приговорён бывший начальник отделения специальных таможенных процедур Махачкалинского таможенного поста. Злоумышленник требовал деньги от автовладельца за снятие ограничений на его машину, оформление таможенного транзита и оплату расходов на него. В момент получения взятки таможенник был задержан правоохранителями.

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