Перенесены ЕГЭ для выпускников из субъектов Северного Кавказа

Махачкала, , 18:48 — REGNUM Рособрнадзор перенес единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Причина — празднование Ураза-байрам и объявление в связи с праздником трех выходных дней на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования Республики Дагестан.

Так, экзамены основного периода ЕГЭ, попадающие на 4, 5 и 6 июня будут перенесены на резервные сроки. В эти дни, согласно единому расписанию для всей страны, выпускники должны были сдавать ЕГЭ по физике и иностранным языкам.

Такой же перенос ОГЭ будет осуществлен и для выпускников 9-х классов.

«Экзамены пройдут в резервные дни основного периода ГИА-2019. Физика — 18 июня. Иностранные языки (устно) — 27 июня. Иностранные языки (письменно) — 28 июня. ОГЭ по математике — 27 июня», — говорится в сообщении пресс-службы минобра Дагестана.

Стоит отметить, что о переносе экзаменов на другие даты для выпускников других субъектов СКФО, в которых также отмечают Ураза-байрам, пока не сообщается.

Читайте также: Три выходных дня объявлены в Дагестане на Ураза-байрам

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане объявлены нерабочими в Дагестане по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам три дня — 5, 6 и 7 июня. В Ингушетии и Чечне праздновать будут согласно решению правительства с 4 по 6 июня включительно.

Согласно расписанию ОГЭ, на 4 июня запланированы экзамены по обществознанию, химии, географии и информатике, на 6 июня — по математике.

По расписанию ЕГЭ-2019 5 июня выпускники должны были сдавать иностранные языки (письменно) и физику, 7 и 8 июня — иностранные языки (устно).