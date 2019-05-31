Викарным епископом Ярославской епархии станет ярославский священник

Ярославль, , 17:56 — REGNUM Викарным епископом Ярославской и Ростовской епархии назначен игумен Борис (Баранов), настоятель храма Никиты Мученика в Ярославле. Такое решение принял Священный Синод Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой епархии.

В ближайшее время состоится возведение священника в епископский сан. Долгое время у главы Ярославской епархии не было викарного епископа (то есть заместителя, второго управляющего епархией). Назначение примечательно еще и тем, что викарием стал ярославский священник. Два последних главы прибывали из других епархий — Тульской (митрополит Кирилл) и Ростовской (митрополит Пантелеимон).

Игумен Борис хорошо известен ярославским верующим и пользуется значительным авторитетом. Он служил в Воскресенском и Казанском храмах Тутаева, храме Богоявления в Ярославле и Казанском монастыре в Данилове. Преподавал в Ярославской семинарии и Ярославском педагогическом университете.

После возведения в епископский сан викарий получит титул «епископ Некрасовский» (по наименованию районного центра Ярославской области), которого ранее не существовало.

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