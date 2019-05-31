Италия примет корабль с мигрантами и передаст пассажиров в другие страны ЕС

Генуя, Италия, , 16:56 — REGNUM Корабль с мигрантами, взятыми на борт с лодок в территориальных водах Ливии, движется в сторону Италии и 1 июня должен прибыть в порт Генуи, передает Mediaset в пятницу, 31 мая.

Министр внутренних дел, глава партии «Лига» Маттео Сальвини дал понять, что кораблю дадут войти в порт. При этом, по словам Сальвини, ни один из 100 пассажиров корабля не останется ни в этом регионе, ни в целом в Италии.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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