Проблемы школьного питания в РФ связали с интересами крупного бизнеса

Москва, , 16:56 — REGNUM Школьное питание в сельских школах выгодно отличается, поскольку не интересно для крупного бизнеса, заявил 31 мая координатор проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в школах, которые находятся в сельской местности, кормят «хорошей, качественной едой».

«Потому что есть в штате повар, продукты идут со школьного огорода и для крупного бизнеса они не интересны — никто за 300 километров полуфабрикаты возить не будет», — сказал общественный деятель.

Он считает, что ответственность лежит на родителях, которые делегируют её разным людям, например директору школы.

Ранее Бражко обозначил проблемы качества школьного питания, которое не улучшается, по его оценке, уже десять лет.