Фотоконкурс Nikon 2019 набирает обороты

Москва, , 17:01 — REGNUM В конце марта компания Nikon запустила седьмой ежегодный фотоконкурс Nikon 2019. За два месяца в галерею фотоконкурса было отправлено более 8 370 работ от 1 616 фотографов, и конкурс продолжает принимать работы. Как и в прошлом году, в соревновании на лучшие кадры принимают участие как профессионалы, так и фотографы-любители из восьми федеральных округов России.

Поделиться своим творчеством можно в девяти номинациях — восьми одиночных и одной серийной. Те, кому хочется испытать себя в необычном жанре, стоит попробовать «Взгляд в будущее» — единственную серийную номинацию, где участники выкладывают фотосюжеты о технологиях, инновациях и возможных перспективах человечества. Пока в ней представлено меньше всего работ — всего 72 фотографии — а значит, больше шансов быть замеченным. Не так много участников выбрали и такие номинации, как «Love story» и «Спорт».

Среди самых популярных номинаций можно выделить «Пейзаж» — в неё было добавлено уже более 2 027 фоторабот. На втором месте «Портрет» (1 651 фотография), а на третьем — «Анималистика» (1 159 фоторабот). Чуть менее популярны такие жанры, как детская (1 085 работ) и travel-фотография (1 004 снимка).

Больше всего снимков, выложенных участниками конкурса, сделано на зеркальные камеры. Предпочтение отдают полнокадровой профессиональной D750, на втором месте — любительская D5100, а на третьем — лёгкая и удобная D5300.

Каждый месяц жюри отбирает лучшие фотографии в каждой номинации — они будут участвовать в итоговом обсуждении. Ознакомиться с фотоснимками, оценёнными жюри, можно в отдельном альбоме в официальной группе Nikon «ВКонтакте». Когда прием работ завершится, будут выбраны итоговые победители — по три призовых места в каждой категории и одно гран-при из всех финалистов одиночных номинаций.

Гран-при конкурса станет профессиональная зеркальная камера D850, победители «Взгляд в будущее» смогут выиграть полнокадровую Z6 с переходником FTZ, а призёров в других номинациях будут ждать топовые объективы NIKKOR, вспышки Speedlight и подарки от партнёров конкурса — Epson и KLM Royal Dutch Airlines.

Конкурс продлится до 30 июля 2019, а принять участие в нём может любой желающий.

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