Комитет Мособлдумы поддержал законопроект о штрафах за «зацепинг»

Красногорск, , 17:25 — REGNUM Федеральный законопроект о введении штрафов за так называемый «зацепинг» на общественном транспорте одобрен комитетом Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, сообщила 31 мая пресс-служба регионального парламента.

«Наибольшее распространение экстремальное увлечение получило на Московской и Октябрьской железных дорогах (Москва, Санкт-Петербург). Так, из всех случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте в ЦФО почти 90% случаев приходится на Московский транспортный узел», — отметили в пресс-службе.

Законопроектом предлагается установить дифференцированные штрафы за «зацепинг» на железнодорожном транспорте. В Москве и Санкт-Петербурге — от трёх до четырёх тысяч рублей в связи со сложной транспортной системой и повышенным риском для здоровья, в других регионах России — от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. За повторное правонарушение «зацеперам» грозит штраф от четырёх до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

За проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов предусматриваются следующие штрафы: в Москве и Санкт-Петербурге — от двух до трёх тысяч рублей, в остальных регионах России — от тысячи до двух тысяч рублей. За повторное правонарушение — от трёх до четырёх тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Согласно статистике Управления на транспорте Министерства внутренних дел по ЦФО, в 2015 году за проезд на транспортных средствах с внешней стороны пострадали 102 человека, из них 49 — со смертельным исходом, в 2016 году — 103 человека, из них 49 — с летальным исходом.

Напомним, ранее федеральную инициативу поддержали большинство депутатов Московской городской думы.

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