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Эксперт рассказал о проблеме финансирования школьного питания в Москве

Общество

Средства включают в общую субсидию

Эксперт рассказал о проблеме финансирования школьного питания в Москве
Школьное питание

Москва, 31 мая 2019, 16:31 — REGNUM  Последние два года средства на школьное питание в Москве выделяются в составе общей субсидии, что может негативно отразиться на организации питания в учебных заведениях. Об этом 31 мая сообщил координатор проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции.

По его словам, один из наиболее важных аспектов организации школьного питания — это взаимодействие родителей и директоров школ по контролю качества. И во многих учебных заведениях родителям активно идут на встречу.

«Родители работают, они не могут каждый день приходить и контролировать данную сферу. Поэтому директора устанавливают видеокамеры в столовой в пищевом блоке и блоке приёма сырья», — сказал общественник.

Ещё один вопрос связан с целевыми субсидиями на питание детей, которые на сегодняшний момент определяются в регионах, считает Бражко. Например, в Москве финансирование проходит по схеме, которая оставляет желать лучшего.

«Ещё два года назад средства приходили по отдельному счёту, но последние два года их включили в общую субсидию, которую получает школа и данными средствами руководитель школы распоряжается самостоятельно», — пояснил Александр Бражко.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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