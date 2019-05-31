Пятница, 31 Мая 2019 года
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Google против лутбоксов: в играх будут указывать шанс выпадения ценностей

Общество

Новые правила уже действуют

Вашингтон, 31 мая 2019, 16:31 — REGNUM  По новым правилам Google разработчики мобильных игр обязаны будут сообщать о шансах выпадения виртуальных предметов из лутбоксов. Причина этого — политика многих стран о запрете лутбоксов в играх, сообщает Gamasutra.

Новые правила распространяются на всех разработчиков, выкладывающих свои проекты на Google Play Store. Теперь игроки будут видеть реальный шанс выпадения необходимых предметов из лутбоксов перед тем, как платить за них. Подобная система уже введена в некоторых играх, вроде Rocket League, Dota 2 и FIFA.

Политика запретов на лутбоксы активно применяется во множестве стран. Ранее сенатор США Джош Хоули представил законопроект, запрещающий лутбоксы, влияющие непосредственно на игровой процесс, и любые другие механики «плати, чтобы выиграть» в видеоиграх, аудиторией которых являются дети.

Лутбокс — это виртуальный контейнер, содержащий набор случайных внутриигровых предметов разной степени ценности. Такие предметы могут быть как чисто косметическими, так и серьёзно влиять на игровой процесс, предоставляя игровку преимущество перед другими геймерами.

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