Эксперт: качество питания в школах РФ не улучшается десять лет

Москва, , 16:14 — REGNUM Родители российских школьников активно включились в работу по мониторингу качества школьного питания. Об этом 31 мая сообщил координатор проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции по теме питания в школах.

Он напомнил, что с 1 мая в регионах РФ Роспотребнадзор проводит мониторинг качества школьного питания. При этом аспекты, которые больше всего интересуют родителей, можно обозначить уже сейчас.

«Количество заполненных анкет исчисляется десятками тысяч. Активность проявляют и муниципалитеты. Предварительные итоги подводить рано. Но общие проблемы, которые обозначились на сегодняшний день, я могу обозначить. На первом месте стоит вопрос обеспеченности детей, школьников качественным здоровым питанием не только с первого по четвёртый класс, но и старшеклассников», — сказал Бражко.

В регионах выделяют субсидии для школьного питания учащихся младших классов. При этом питание старшеклассников полностью приходится оплачивать родителям.

Ещё один аспект — это качество пищи, которое, по мнению Бражко, последние десять лет не улучшилось. Предполагалось, что контролировать его будут сами школы, однако сейчас директора перегружены. В школах, где не хватает заместителей директоров, качество питания уходит на второй план. А когда поставщики остаются без контроля, система начинает развиваться «по самому худшему сценарию».

«Родители считают, чтобы ребенок вырос здоровым, то и сами продукты должны быть здоровыми. Макароны делаются из твёрдых сортов пшеницы, а то, что закупается бюджетными организациями, как правило, не соответствует этой норме. Вопрос здоровья волнует родителей ещё и потому, что по динамике, которую наблюдает министерство здравоохранения, количество выпускников школ с хроническими заболеваниями не уменьшается», — отметил эксперт.