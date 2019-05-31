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Бухгалтер больницы в Северной Осетии организовала аферу с лекарствами

Общество

Из бюджета похищено около 2 млн рублей

Владикавказ, 31 мая 2019, 15:46 — REGNUM  В Северной Осетии управления ФСБ и МВД выявили факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Подозреваемыми в хищении являются две местные жительницы — бухгалтер одной из республиканских больниц и директор одной из компаний, занимающихся аптечной деятельностью, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено в ходе проверки, по совместному сговору бухгалтер перечисляла на расчетный счет организации денежные средства якобы за поставку медикаментов. При этом никаких договоров с компанией у больницы не было, как и фактических поставок лекарств. В результате таких преступных действий было похищено из бюджета почти 2 млн рублей. Эти денежные средства злоумышленницы поделили между собой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Северной Осетии была поймана на афере с незаконной торговлей косметологическими препаратами для коррекции морщин и для обезболивания при проведении косметологических процедур владелица салона красоты в городе Владикавказе. На торговле незарегистрированными лекарственными средствами злоумышленница заработала более полумиллиона рублей и уголовную статью.

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