Воздушная гавань Красноярска официально получила имя Хворостовского

Красноярск, , 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся соотечественников. Как сообщили ИА REGNUM 31 мая в правительстве Красноярского края, международный аэропорт «Красноярск» получил имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, а аэропорт «Норильск» — исследователя Арктики Николая Урванцева.

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В краевом правительстве напомнили, что имена воздушным гаваням выбирали в рамках проекта «Великие имена России». В итоге за присвоение красноярскому аэропорту имени Дмитрия Хворостовского проголосовали 56 053 человека (41%). За присвоение норильскому аэропорту имени Николая Урванцева свои голоса отдал 14 991 человек (49%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» был инициирован Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Инициативу поддержала Общественная палата России. Голосование по присвоению аэропортам имён выдающихся соотечественников проводилось с 12 по 30 ноября 2018 года.

По красноярскому аэропорту второе место в голосовании получил художник Василий Суриков (39%), третье — писатель Виктор Астафьев (19%).

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Напомним, Дмитрий Хворостовский — известный во всём мире оперный певец, уроженец Красноярска. Он скончался в Лондоне в ноябре 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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