Верховный суд утвердил приговор убийце школьницы в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Верховный суд России оставил в силе приговор убийце 14-летней девочки. Об этом журналистам сообщили в суде.

Тело подростка было найдено на стадионе школы № 57 18 сентября 2011 года. Изначально по подозрению в преступлении была задержана её мачеха, которая, как утверждали в СКР, признала свою вину. Несколько дней женщина провела в изоляторе. Правда, затем её выпустили — оказалось, что она ни при чём.

Предполагаемый убийца был пойман в 2017 году. Кроме того, ему вменили изнасилование. 30 января 2019-го Свердловский облсуд вынес ему приговор — 24 года лишения свободы.

Первые восемь лет он проведёт в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

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