Microsoft привезет на E3 рекордное количество игр

Редмонд, США, , 15:28 — REGNUM Компания Microsoft покажет на предстоящей выставке Electronic Entertainment Expo (Е3) 14 новых игр для Xbox от своих студий. Об этом 31 мая на своей странице в Twitter сообщил глава Xbox Фил Спенсер.

https://twitter.com/XboxP3/status/1134216118086750208

Глава игрового подразделения Microsoft сообщил, что его сотрудники «только что закончили финальную репетицию E3». Он добавил, что на предстоящей выставке компания покажет рекордное для неё и E3 количество новых игр. «Веселые времена», — добавил Спенсер.

Читайте также: В Super Smash Bros. Ultimate появилась поддержка виртуальной реальности

Напомним, Electronic Entertainment Expo 2019 пройдет в Лос-Анджелесе в период с 11 по 13 июня 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что о своём участии в очередной E3 объявил потоковый сервис Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: «Охотники за привидениями» возвращаются: ремастер игры выйдет в 2019 году