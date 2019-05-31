Патриарх Кирилл освятил в Петербурге собор, едва не ставший универмагом

Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 31 мая, совершил в Петербурге великое освящение восстановленного Воскресенского собора Новодевичьего женского монастыря и отслужил в нем Божественную литургию. На торжественном событии побывал корреспондент ИА REGNUM.

Воскресенский собор на Московском проспекте Санкт-Петербурга чудом уцелел от разрушения в советские годы, потеряв колокольню, много десятилетий использовался не по назначению или стоял заброшенным, постепенно разрушался. С 2001 года по настоящее время проходило восстановление храма.

Патриарху во время литургии сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архиереи, приехавшие в Петербурга на заседание Священного Синода РПЦ, и другие священнослужители

Как отмечает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии РПЦ, во время богослужения в Воскресенском соборе молились настоятельница Новодевичьего монастыря игумения София (Силина) с сестрами, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»), депутат Госдумы Михаил Романов («Единая Россия») и другие почетные гости.

После Божественной литургии патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом и подарил обители Владимирскую икону Божией Матери. Он также вручил награды деятелям церкви, благотворителям, общественным деятелям, которых отметил за заслуги перед РПЦ.

Собор Воскресения Христова — главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря — первого женского монастыря Санкт-Петербурга. Храм был заложен в 1849 году в присутствии императора Николая I. Построен по проекту архитектора Николая Ефимова и инженера Николая Сычёва в русско-византийском стиле. Освящен в 1861 году. Собор вмещал до 1000 человек.

Новодевичий монастырь был упразднен в 1918 году. Монастырские здания были перестроены, их занял НИИ электромашиностроения.

В 1932 году президиум Московского райсовета Ленинграда ходатайствовал о сносе Воскресенского собора. Колокольню собора взорвали, но само здание частично сохранилось. Внутреннее убранство храма было уничтожено, церковные реликвии исчезли. В здании предполагалось открыть универмаг потребкооперации, однако эти планы не осуществились.

После возвращения Санкт-Петербургской епархии храмов и зданий Новодевичьего монастыря в 2001 году началось восстановление Воскресенского собора. В декабре 2006 года были освящены малые купола главного храма, в марте 2007 года — центральные купол и крест. Внутреннее убранство Воскресенского собора полностью воссоздано заново.

На более чем шести тысячах квадратных метров росписи присутствуют редкие изображения святых еще неразделенной христианской Церкви, как восточной, так и западной, а также избранные святые всех поместных православных церквей, включая тех, что были прославлены уже в XXI веке.

Венчает Воскресенский собор Новодевичьего монастыря пять золотых чешуйчатых куполов на высоких барабанах.

18 ноября 2018 года митрополит Варсонофий освятил храм малым чином. Первая пасхальная служба в воссозданном соборе состоялась в ночь на 28 апреля 2019 года.

Добавим, что на кладбище Новодевичьего монастыря похоронены поэты Николай Некрасов, Федор Тютчев, Аполлон Майков, художник Михаил Врубель, врач Сергей Боткин, архитектор монастыря Николай Ефимов и многие другие известные люди.

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