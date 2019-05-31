Смерть школьницы во время ЕГЭ в Чувашии: новые детали

Чебоксары, , 15:02 — REGNUM В Чувашии продолжаются следственные мероприятия и служебные расследования в связи со смертью школьницы при сдаче ЕГЭ, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В комментарии, опубликованном на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии, отмечается, что «на ухудшение состояния здоровья девушки, по предварительным данным, могли повлиять и жаркие погодные условия, и некоторое волнение».

29 мая в Чебоксарах во время сдачи Единого государственного экзамена скончалась выпускница 11 класса. По данным детского омбудсмена, девочка училась в средней школе №27.

«По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца, в связи с чем находилась на домашнем обучении. Несмотря на рекомендации врачей сдать экзамен в щадящем режиме (базовый уровень) или в другой день, решила сдавать экзамен в школе. Утром ученица пришла на экзамен. В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо. Девочке оказана экстренная медицинская помощь силами медицинских работников, обеспечивающих ЕГЭ, и двух бригад службы «03». Проведены необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, девочку спасти не удалось.

По факту смерти школьницы во время сдачи ЕГЭ в настоящее время осуществляются проверки следственными органами и внутренние служебные расследования. При этом на ухудшение состояния здоровья девушки, по предварительным данным, могли повлиять и жаркие погодные условия, и некоторое волнение. Точная причина смерти будет установлена в ходе следствия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18-летняя выпускница, по данным министерства образования, девочка, которая является инвалидом с детства, пришла на экзамен, «и уже по внешнему виду было понятно, что ей сильно нездоровится». Минобразования Чувашии выразило соболезнование родным и близким выпускницы.

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии отмечают, что в настоящее время всем нуждающимся в дополнительной психологической помощи она оказывается психологической службой республиканского министерства образования и молодежной политики, а также по телефону доверия 8(800)200−01−22.

«Сейчас во многих образовательных учреждениях идет период экзаменов, это особенно напряженное время и для детей, и для родителей, и для педагогов. Поэтому взрослым нужно быть предельно внимательными, приложить все усилия для того, чтобы помочь детям, максимально снизить стрессовость ситуации, создать для них комфортные условия, и не только бытовые, но и психологические», — отмечают в пресс-службе детского омбудсмена Чувашии.

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