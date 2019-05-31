Пятница, 31 Мая 2019 года
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Реконструкция Бесединской развязки в Москве — фоторепортаж

Общество

Готовность объекта составляет примерно 48%

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Реконструкция Бесединской развязки в Москве — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Москва, 31 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Бесединская развязка в Москве является сложнейшим проектом, заявил 31 мая мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
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Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Глава города осмотрел ход реконструкции объекта. Существующая развязка давно не справляется с интенсивным потоком машин, следующих в районы Зябликово, Братеево, Марьино и Люблино, где проживают около полумиллиона человек. Недавно был построен автовокзал «Южные ворота». Работы по реконструкции ведутся с октября 2017 года.

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Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

«Один из сложнейших проектов — Бесединская развязка, из-за которой практически ежедневно возникают затруднения в юго-восточном секторе МКАД. Работы по её реконструкции выполнены на 50%, и мы надеемся, что уже в следующем году она будет завершена, и МКАД поедет быстрее», — сказал Собянин.

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Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
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Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

По проекту пропускная способность развязки вырастет после реконструкции втрое. Будет построено 5,3 км дорог. Запланировано появление надземного перехода через МКАД возле «Южных ворот». Сейчас готовность объекта составляет примерно 48%.

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regnum author Дарья Антонова
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