Реконструкция Бесединской развязки в Москве — фоторепортаж

Москва, , 15:19 — REGNUM Бесединская развязка в Москве является сложнейшим проектом, заявил 31 мая мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава города осмотрел ход реконструкции объекта. Существующая развязка давно не справляется с интенсивным потоком машин, следующих в районы Зябликово, Братеево, Марьино и Люблино, где проживают около полумиллиона человек. Недавно был построен автовокзал «Южные ворота». Работы по реконструкции ведутся с октября 2017 года.

«Один из сложнейших проектов — Бесединская развязка, из-за которой практически ежедневно возникают затруднения в юго-восточном секторе МКАД. Работы по её реконструкции выполнены на 50%, и мы надеемся, что уже в следующем году она будет завершена, и МКАД поедет быстрее», — сказал Собянин.

По проекту пропускная способность развязки вырастет после реконструкции втрое. Будет построено 5,3 км дорог. Запланировано появление надземного перехода через МКАД возле «Южных ворот». Сейчас готовность объекта составляет примерно 48%.

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