Пользователей Chrome и разработчиков расширений разозлила жадность Google

Маунтин-Вью, США, , 14:56 — REGNUM Пользователи браузера Chrome и разработчики его расширений, направленных на блокировку рекламы, недовольны компанией Google. Об этом 31 мая сообщил портал Digital Trends.

Издание отмечает, что в случае, если компания реализует свои планы по изменениям платформы Chrome Extensions, функция блокировки рекламы фактически будет доступна лишь платным подписчикам Google Suite G. Стало известно, что изменения, внесённые в Google Manifest V3, не позволят пользователям Chrome использовать наиболее эффективные расширения, например, такие, как Ghostery, EasyList и uBlock.

Эффективная функция блокировки нежелательного контента будет доступна лишь корпоративным пользователям пакета G Suite, в его версии Chrome не будут действовать новые ограничения на количество записей в правилах блокировки. Многие пользователи обвинили компанию в том, что она хочет максимизировать прибыль, поступающую от рекламных сервисов.

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Напомним, дискуссия по этому поводу началась ещё в ноябре 2018 года, когда Google анонсировала Manifest V3, в котором были перечислены предлагаемые изменения в платформе расширений Google Chrome.

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