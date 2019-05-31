В штате Луизиана запретили аборты с шестой недели беременности

Батон-Руж, США, , 14:54 — REGNUM В США губернатор штата Луизиана Джон Эдвардс подписал закон о запрете абортов с шестой недели беременности, передает ABC News.

«Губернатор Луизианы от Демократической партии подписал закон о запрете абортов с шестой недели беременности», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о запрете абортов был принят в штатах Алабама, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури.

Отметим, что, согласно социологическим опросам, 55% граждан США в целом относят себя к «pro-choice» («за выбор», как называют себя сторонники абортов), 38% — к «pro-life» («за жизнь», или противники этой практики), и 7% не определились.

Сам президент США Дональд Трамп подчеркнул, что решительно выступает «за жизнь» (pro life), однако допустил прерывание беременности в ряде случаев.

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