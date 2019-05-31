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Экс-глава СБУ два часа разговаривал с представителем ЦРУ — СМИ

Общество

Встреча шла без переводчика

Киев, 31 мая 2019, 14:54 — REGNUM  Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак провёл двухчасовую встречу с высокопоставленным представителем ЦРУ, сообщило 31 мая издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Содержание беседы неизвестно. Журналисты заявили, что на встречу не пустили даже переводчика, а сотрудника ЦРУ охраняли четыре вооружённых человека.

Напомним, бывший глава СБУ при беглом президенте Украины Викторе Януковиче Александр Якименко заявил, что после государственного переворота на Украине сотрудники ЦРУ получили в своё распоряжение целый этаж здания СБУ в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы СБУ руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

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