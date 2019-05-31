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Весна в Москве была теплее, но суше обычного

Общество

Самым засушливым стал апрель

Москва, 31 мая 2019, 14:44 — REGNUM  Температура воздуха прошедшей весной в Москве превысила климатическую норму в среднем на 2,8 градуса. По данным столичного метеобюро, при этом осадков в за три месяца выпало меньше, чем обычно.

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая

Так, при весенней норме 129 мм осадков на метеостанции на ВДНХ в 2019 году было зафиксировано всего 98 мм, то есть 76% от средних многолетних значений, сообщает «Интерфакс». Самым засушливым за последние почти 100 лет стал апрель: в этом месяце выпало только 8,6 мм осадков при норме 44 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье первые дни лета распогодится. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь, днём без дождей. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +20, +25 °С. Такая же тёплая и комфортная погода сохранится и 2 июня.

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