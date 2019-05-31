Аэропорты Петербурга и Волгограда остались без имён из-за «поляризации»

Москва, , 14:51 — REGNUM Аэропорты Санкт-Петербурга («Пулково») и Волгограда («Гумрак») были исключены из проекта по присвоению аэропортам имён великих соотечественников из-за того, что в этих городах не удалось прийти к общественному согласию по поводу наименования. Такие объяснения дали 31 мая в Общественной палате России.

Напомним, «Пулково» и «Гумрак» участвовали в конкурсе «Великие имена России». По итогам конкурса им планировалось присвоить имена, соответственно, великого русского писателя Федора Достоевского и легендарного советского летчика Алексея Маресьева. Однако в указе президента РФ о присвоении дополнительных имен аэропортам нескольких десятков городов России воздушных гаваней Санкт-Петербурга и Волгограда не оказалось.

«В адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе президента России», — объяснили в Общественной палате России.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

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