Пятница, 31 Мая 2019 года
14:40:21 МСК

Собянин пообещал реконструкцию «бутылочных горлышек» на МКАД

Общество

Это произойдёт в ближайшие годы

Москва, 31 мая 2019, 14:40 — REGNUM  В Москве реконструируют развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщил 31 мая мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава столицы осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.

«Начиная с 2011 г. мы построили или провели реконструкцию 14 развязок МКАД с вылетными магистралями. Однако на кольце осталось ещё несколько «бутылочных горлышек», препятствующих нормальному движению машин. Поэтому в ближайшие годы мы проведем реконструкцию еще семи развязок», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, двухуровневую развязку построят в Москве на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное и магистральной улицы МКАД-Коммунарка-Остафьево.

Читайте ранее в этом сюжете: На дублёре МКАД построят двухуровневую развязку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить