Собянин пообещал реконструкцию «бутылочных горлышек» на МКАД

Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве реконструируют развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщил 31 мая мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава столицы осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.

«Начиная с 2011 г. мы построили или провели реконструкцию 14 развязок МКАД с вылетными магистралями. Однако на кольце осталось ещё несколько «бутылочных горлышек», препятствующих нормальному движению машин. Поэтому в ближайшие годы мы проведем реконструкцию еще семи развязок», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, двухуровневую развязку построят в Москве на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное и магистральной улицы МКАД-Коммунарка-Остафьево.

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