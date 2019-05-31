В южнокорейском Ульсане введут в эксплуатацию маршрутные такси

Ульсан, Южная Корея, , 14:36 — REGNUM В южнокорейском Ульсане введут в эксплуатацию такси класса минивэн и маршрутных такси, а минимальная стоимость проезда составит 5000 вон (~$4,2). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, стоимость первых 3 км пути составит 5000 вон (~$4,2). Далее сумма проезда будет увеличиваться на 200 вон (~$0,17) за каждые 141 м при скорости более 15 км в час. Если скорость автомобиля будет меньше 15 км/час, то стоимость проезда будет увеличиваться на 200 вон (~$0,17) каждые 34 секунды.

Известно, что ранее в Ульсане не предоставляли услуги крупногабаритного такси, поэтому ценовая политика основана на минимальных ставках таких городов как Пусан, Тэгу и провинции Кёнсан-Намдо.