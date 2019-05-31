Пятница, 31 Мая 2019 года
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В южнокорейском Ульсане введут в эксплуатацию маршрутные такси

Общество

Стоимость первых 3 км пути составит ~$4,2

Ульсан, Южная Корея, 31 мая 2019, 14:36 — REGNUM  В южнокорейском Ульсане введут в эксплуатацию такси класса минивэн и маршрутных такси, а минимальная стоимость проезда составит 5000 вон (~$4,2). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, стоимость первых 3 км пути составит 5000 вон (~$4,2). Далее сумма проезда будет увеличиваться на 200 вон (~$0,17) за каждые 141 м при скорости более 15 км в час. Если скорость автомобиля будет меньше 15 км/час, то стоимость проезда будет увеличиваться на 200 вон (~$0,17) каждые 34 секунды.

Известно, что ранее в Ульсане не предоставляли услуги крупногабаритного такси, поэтому ценовая политика основана на минимальных ставках таких городов как Пусан, Тэгу и провинции Кёнсан-Намдо.

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