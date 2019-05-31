Авария с автобусами в Перми: доследственная проверка и условия контракта

Пермь, , 14:31 — REGNUM 59.ruВ Перми по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами проводится доследственная проверка. Уже проведен первоначальный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. В ближайшее время следователями будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техническому осмотру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю и добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 31 мая в Перми произошла авария с участием двух рейсовых автобусов. Пять человек были доставлены в больницу, один отказался от госпитализации. Представитель горадминистрации сообщил, что предварительной причиной ДТП стало ухудшение самочувствия водителя. В результате он не справился с управлением и транспортное средство врезалось в другой брендированный рейсовый автобус, который был приобретен недавно в рамках транспортной реформы.

По данным портала 59.ru, из-за серьезного ДТП договор с перевозчиком расторгать не будут. Перевозчик, обслуживающий автобусы 37-го маршрута, продолжит работать. По словам начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолия Путина, согласно условиям контракта договор расторгается, если в течение 12−13 месяцев происходит два случая ДТП с погибшими либо с пятью пострадавшими. Это был первый случай.

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