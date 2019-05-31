МЧС предупредило о непогоде в Московской области

Красногорск, , 14:28 — REGNUM В Московской области сегодня, 31 мая, ожидается гроза, сильный дождь, в отдельных районах град, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 21:00 31 мая местами по юго-востоку, востоку Московской области ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с.

В ведомстве напоминают, что при непогоде, находясь дома, необходимо закрыть все окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Находясь на улице, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

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