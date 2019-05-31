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Назначен новый директор ГкНИПАС

Общество

До назначения руководителя предприятия на конкурсной основе

Москва, 31 мая 2019, 14:27 — REGNUM  Новым директором Федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП «ГкНИПАС») стал Сергей Астахов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Института имени Н.Е. Жуковского.

Астахов возглавил руководящую должность в соответствии с приказом Минпромторга России до назначения в установленном порядке руководителя предприятия на конкурсной основе.

Отмечается, что Астахов родился в 1970 году. Окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное Ордена Красной Звезды училище им. 50-летия ВЛКСМ. Последние три года работал в Институте им. Н.Е. Жуковского, возглавлял Департамент развития экспериментальной базы и руководил НИЦ ЦИАМ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

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