Пятница, 31 Мая 2019 года
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На Бали задержаны двое жителей России за торговлю наркотиками — AP

Общество

Трое мужчин и две женщины были арестованы с 20 по 24 мая в туристическом центре Куты

Москва, 31 мая 2019, 14:30 — REGNUM  Индонезийские власти арестовали на Бали двоих граждан России за продажу кокаина и марихуаны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Всего были задержаны пять человек. Кроме жителей России, власти Индонезии арестовали американца и двух испанцев.

Как сообщается, трое мужчин и две женщины были арестованы с 20 по 24 мая в туристическом центре Куты. По словам начальника полиции Денпасара Рудди Сетавана, с начала был задержан 33-летний гражданин России по имени Никита, который организовывал продажу кокаина по телефону иностранным туристам.

Как заявил пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин, по данному сообщению ведется проверка.

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