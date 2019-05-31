Социальный центр Подмосковья вернул ребёнка в семью спустя три месяца

Красногорск, , 15:18 — REGNUM Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Сергиевом Посаде Московской области вернул Ольге Савельевой 12-летнего сына Михаила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Анна Сардаева.

Ребёнок находился на попечении центра в течение нескольких месяцев.

«Вернули на основании заявления мамы и решения комиссии по делам несовершеннолетних от 27 мая» — отметила правозащитница.

Напомним, Михаил поступил в реабилитационный центр на основании акта полиции после заявлении о якобы нанесённых ему побоев со стороны мамы. Прокуратура Московской области не нашла в действиях родительницы признаков правонарушения, но несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела мальчик в течение длительного времени оставался в социальной организации.

Сторона защиты мамы предположила, что уполномоченные органы специально «тянули время», так как слушания в комиссии по делам несовершеннолетних несколько раз переносились или анонсировалась в последний момент. Ситуация могла быть выгодна реабилитационному центру, так как финансирование в данном учреждении идёт за количество поступивших детей.

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