ВОЗ: в 2018 году от курения умерли 8 млн человек

Берн, , 14:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, в соответствии с которым в 2018 году от курения умерло свыше 8 млн человек, сообщает 31 мая Anadolu Ajansi.

Также, по данным ВОЗ, еще 1 млн человек скончалось от последствий пассивного курения. Сотрудники организации советуют дважды подумать, прежде чем начинать курить.

Отчет экспертов приурочен к ежегодно отмечаемому 31 мая международному дню борьбы с курением. В табаке содержится свыше 4 тыс. токсичных ингредиентов, которые постепенно убивают человека.

Табачная индустрия несет ответственность за распространение вредной привычки: по всей планете курильщиками являются 1 млрд 200 млн человек, каждый второй ребенок страдает от пассивного курения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минздраве рассказали о сокращении числа курильщиков в России