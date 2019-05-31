«Инцидент исчерпан»: Первый канал высказался о заявлении в полицию на Алсу

Москва, , 14:15 — REGNUM Первый канал считает исчерпанным инцидент с накруткой голосов во время трансляции финала шоу «Голос. Дети». Такой комментарий пресс-служба телекомпании дала 31 мая журналистам по поводу новости о том, что двоюродный брат одной из участниц конкурса подал заявление в полицию на певицу Алсу и её мужа.

Представитель канала заявил, что точку в истории поставил специальный выпуск шоу «Голос. Дети», который вышел в эфир 24 мая 2019 года. Он добавил, что перед компанией сейчас стоит единственная задача — не допустить повторения произошедшего. «На этом мы считаем инцидент исчерпанным», — сказал представитель Первого канала.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило: на певицу Алсу и её мужа Яна Абрамова 30 мая 2019 года подал заявление в Останкинское отделение полиции Москвы двоюродный брат одной из участниц телеконкурса «Голос. Дети».

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Заявителем выступил Ильгиз Валеев, его адвокат Искандер Фахретдинов сообщил журналистам, что в произошедшем есть признаки преступления, предусмотренного статьёй 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Фахретдинов добавил, что после произошедшего организаторам конкурса следовало дисквалифицировать тех его участников, по вине которых были аннулированы результаты. Он подчеркнул, что это соответствовало бы международным правилам проведения спортивных состязаний.

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