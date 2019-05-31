Киевская Школа Экономики не будет украинизирована — СМИ

Киев, , 13:53 — REGNUM Киевская Школа Экономики (КШЕ) не может отказаться от английского языка и начать обучение на украинском языке, заявил почётный директор учебного заведения Тимофей Милованов 31 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что недавно принятый на Украине закон о тотальной украинизации предусматривает обучение только на государственном языке.

«Нам это не подходит. Мы преподаём исключительно на английском», — отметил Милованов.

Он подчеркнул, что ВУЗ должен учить студентов тем навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире.

«Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну. Если Украине не нужны современные экономисты — это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской Школе Экономики в цирк мы не будем», — подчеркнул почётный директор КШЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июня на Украине вступает в действие ряд поправок, которые изменяют написание русских фамилий и вводят в оборот различные феминитивы.