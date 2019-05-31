Президент наградил севастопольскую семью орденом «Родительской славы»

Севастополь, , 13:22 — REGNUM Ордена «Родительская слава» многодетным семьям вручил в Александровском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин в преддверии международного дня защиты детей 30 мая. Как сообщает ИА REGNUM, в числе семей, приглашенных в Кремль оказались севастопольцы Сергей и Оксана Лисейцевы, воспитывающие девять детей.

«На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что приоритетом государства является всемерная поддержка семьи с детьми: снижение налоговой нагрузки, дополнительные выплаты, и пособия, и льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах.

Сергей Лисейцев поблагодарил президента за поддержку, оказанную севастопольским семьям.

«У нас многие молодые семьи хотят, чтобы у них было много детей, потому что меняются условия их проживания. Например, наша православная школа никогда не получала поддержки от государства. В последние четыре года она её получает, и для родителей это очень ощутимо. Также хочется, чтобы всё-таки Севастополь со своей богатой историей стал оплотом нравственного и духовного процветания, куда приезжали бы люди со всей России», — отметил многодетный отец.

По его словам, он предприниматель, более 10 лет занимается благотворительной и общественно-политической деятельностью и постоянно оказывает посильную безвозмездную помощь нуждающимся. Награждён орденами православной церкви Московского патриархата: Равноапостольного великого князя Владимира, Святого Георгия Победоносца. Является учредителем общественного центра защиты семьи и детства «Русичи», школы-гимназии «Мариамполь». Его супруга Оксана Лисейцева занимается воспитанием детей, ведёт домашнее хозяйство и увлекается садоводством. Дети занимаются спортом, вокалом, танцами, прикладным творчеством.

Старший сын Григорий, 2001 года рождения — студент перового курса Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова. Ранее неоднократно защищал честь школы на городских соревнованиях и интеллектуальных конкурсах. Занимается спортивными единоборствами: самбо, дзюдо и бокс. Дочь Юния 2002 года рождения также является студенткой, увлекается музыкой и вокалом, в 2017 году закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Евгений 2004 года рождения принимает активное участие в общественной жизни своей школы, является командиром класса и помощником классного руководителя. Чемпион Крыма по самбо и дзюдо. Василий 2006 года рождения также занимается спортом и учится в Севастопольской музыкальной школе №1 имени Н.А.Римского — Корсакова по классу баяна. Александра 2008 года рождения занимается в образцовом фольклорном ансамбле «Калинка». Иван 2013 года рождения занимается бальными танцами и плаваньем, помогает маме ухаживать за младшими детьми.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил свидетельства о праве на единовременную денежную выплату 21 многодетной семье, с помощью которой они смогут приобрести себе квартиру или построить индивидуальный жилой дом.